Djokovic a reacționat după ce a pierdut în semifinalele US Open. Sârbul, despre Alcaraz și Sinner: Sunt pur și simplu prea buni

„Am pierdut trei din cele patru turnee de Grand Slam în semifinale împotriva acestor jucători, așa că sunt pur și simplu prea buni, joacă la un nivel foarte înalt”, a spus Djokovic, citat de atptour.com.

„Cred că am avut suficientă energie pentru a lupta împotriva lui și pentru a ține pasul cu ritmul său timp de două seturi. După aceea, am rămas fără energie, iar el a continuat. Cam asta am simțit și anul acesta cu Jannik”, a mai spus sârbul.

Djokovic a ajuns în semifinalele tuturor celor patru turnee majore din acest sezon, Sinner fiind singurul alt jucător care a reușit această performanță în 2025. Dar la Australian Open, împotriva lui Alexander Zverev, campionul cu 24 de titluri de Grand Slam s-a retras după primul set. Apoi a pierdut în fața lui Sinner la Roland Garros și Wimbledon, înainte de a fi învins de Alcaraz.

„Știu că ei sunt pur și simplu mai buni în acest moment”

Potrivit jucătorului de 38 de ani, este dificil în acest moment al carierei sale să se recupereze la fel de bine ca înainte la turneele majore.

„Va fi foarte dificil pentru mine în viitor să depășesc obstacolul reprezentat de Sinner, Alcaraz, în meciurile de cinci seturi de la turneele de Grand Slam. Cred că am șanse mai mari în meciurile din trei seturi, dar în cele din cinci seturi este dificil”, a spus Djokovic. „Cu toate acestea, nu renunț la turneele de Grand Slam. Voi continua să lupt și să încerc să ajung în finală și să lupt pentru cel puțin un alt trofeu. Dar va fi o sarcină foarte dificilă”.

„Nu este niciodată plăcut să pierzi un meci de tenis, dar, în același timp, dacă trebuie să pierd în fața cuiva, aș pierde în fața acestor doi jucători”, a spus Djokovic despre Alcaraz și Sinner. „Știu că ei sunt pur și simplu mai buni în acest moment. Trebuie să le recunoști meritele și să le spui: «Bravo!»”.