FC Argeș obține o nouă victorie și se apropie de podiumul Superligii de fotbal

Partida FC Argeș-U Cluj s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul tunisian Adel Bettaieb în minutul 66.

Și în prelungirile primei reprize gazdele au înscris, dar golul a fost anulat pentru poziție de ofsaid.

În minutul 58, Ovidiu Bic, de la oaspeți, a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.

În minutul 82, cartonaș roșu a primit și fundașul Dorinel Oancea de la argeșeni.

În urma acestui rezultat, FC Argeș își consolidează poziția de play-off. Argeșenii urcă pe locul patru, cu 19 puncte, la doar patru puncte în urma echipei de pe prima poziție, Universitatea Craiova. Clujenii, în schimb, rămân pe locul opt cu 13 puncte.

Tot sâmbătă se va juca și partida Oțelul Galați-Univ. Craiova. Meciul de la Galați va începe la ora 21.00.

Vineri, în prima partidă a etapei a 10-a, FC Botoșani a învins FCSB, scor 3-1.