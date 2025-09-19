FC Botoșani – FCSB deschide vineri etapa a 10-a din Superliga de fotbal

Elevii lui Leo Grozavu sunt redutabili pe teren propriu, în 2025. Singura înfrângere înregistrată acasă în acest an calendaristic a venit pe 14 aprilie, 0-1 cu Oțelul. În rest, botoșănenii au obținut șase victorii și șapte rezultate de egalitate.

De cealaltă parte, FCSB are un parcurs remarcabil în deplasare. Din 2 august 2024, când a pierdut dramatic cu Dinamo (3-4), bucureștenii nu au mai cedat în ultimele 17 jocuri externe de campionat: opt victorii și opt egaluri.

Istoria confruntărilor directe este net favorabilă roș-albaștrilor. În cele 28 de meciuri disputate în Superligă, FCSB s-a impus de 21 de ori, FC Botoșani doar de două ori, iar alte cinci partide s-au încheiat la egalitate.

Prima întâlnire a avut loc pe 22 septembrie 2013, când FCSB s-a impus la Botoșani cu 2-1. Tot în acel sezon, bucureștenii au obținut și cel mai clar succes, 4-0 pe 31 martie 2014. Cel mai spectaculos duel rămâne cel din 8 noiembrie 2015, scor 5-3 pentru FCSB.

Singura victorie a moldovenilor pe teren propriu împotriva roș-albaștrilor a fost consemnată pe 21 noiembrie 2024, scor 1-0. În ultima dispută directă, FCSB s-a impus pe 8 decembrie 2024 cu 2-1, prin golurile lui Daniel Bîrligea și David Miculescu, în timp ce botoșănenii au marcat prin Ale Diez.

La nivelul duelurilor personale, antrenorul Leo Grozavu are doar o victorie în 15 confruntări cu FCSB în toate competițiile, reușită pe 25 aprilie 2021, când Sepsi OSK câștiga cu 2-1 în București. În rest, tehnicianul moldovenilor a înregistrat cinci remize și nouă înfrângeri.