FCSB și Universitatea Craiova își vor afla vineri viitorii adversari din Europa League și Conference League, în urma tragerilor la sorți UEFA. Potrivit FRF, tragerea la sorți UEFA în urma căreia FCSB și Universitatea Craiova își vor afla viitorii adversari din Europa League și Conference League va avea loc vineri, după prânz.

Ce adversari ar putea avea FCSB în grupa principală a Europa League

Echipa lui Gigi Becali a fost repartizată în urna a treia valorică din cele 4 și va întâlni câte doi adversari din fiecare urnă.

Componența urnelor Europa League

Urna 1: AS Roma, FC Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa

Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Cei mai dificili adversari: AS Roma – FC Porto – Fenerbahce – Lyon – Nottingham Forest – Nice – Bologna – Stuttgart

Cei mai accesibili adversari: Dinamo Zagreb – Salzburg – Ferencvaros – Maccabi Tel Aviv – Ludogorets – Sturm Graz – Go Ahead Eagles – Brann

Ce adversari ar putea avea Universitatea în grupa principală a Conference League

Oltenii se vor afla pentru prima oară în istorie în grupele unei competiții europene și, la tragerea de sorți de azi, au fost plasați în ultima urnă din cele 6. Craiova va primi câte un adversar din fiecare urnă.

Componența urnelor Conference League

Urna 1: Fiorentina, Az Alkmaar, Shakhtar, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia Varșovia

Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka

Urna 4: Zrinjski, Lincoln, Kups, AEK Atena, Aberdeen, Drita

Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija

Urna 6: Hacken, Laussane, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne

Cei mai dificili adversari: Fiorentina – Crystal Palace – Strasbourg – AEK Atena – Samsunspor – Laussane

Cei mai accesibili adversari: Legia Varșovia – Shamrock Rovers – Jagiellonia – Lincoln – Breidablik – Hamrun Spartans

Cum s-au calificat FCSB și Universitatea în fazele principale

FCSB a câștigat returul play-off-ului Europa League cu 3-0 în fața scoțienilor de la Aberdeen și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în Europa League.

Universitatea Craiova va juca în faza principală a Conference League după o dublă victorie în fața lui Istanbul Bașakșehir.

A fost 2-1 la Istanbul, săptămâna trecută, și 3-1 la Craiova, joi seara.

Cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, CFR Cluj, a obținut joi pe teren propriu o victorie de onoare în fața suedezilor de la Hacken, 1-0, insuficient, însă, pentru o calificare, după eșecul la scor din manșa tur.