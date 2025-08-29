FCSB și Universitatea Craiova își vor afla vineri viitorii adversari din Europa League și Conference League, în urma tragerilor la sorți UEFA. Potrivit FRF, tragerea la sorți UEFA în urma căreia FCSB și Universitatea Craiova își vor afla viitorii adversari din Europa League și Conference League va avea loc vineri, după prânz.
Echipa lui Gigi Becali a fost repartizată în urna a treia valorică din cele 4 și va întâlni câte doi adversari din fiecare urnă.
Urna 1: AS Roma, FC Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa
Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann
Cei mai dificili adversari: AS Roma – FC Porto – Fenerbahce – Lyon – Nottingham Forest – Nice – Bologna – Stuttgart
Cei mai accesibili adversari: Dinamo Zagreb – Salzburg – Ferencvaros – Maccabi Tel Aviv – Ludogorets – Sturm Graz – Go Ahead Eagles – Brann
Oltenii se vor afla pentru prima oară în istorie în grupele unei competiții europene și, la tragerea de sorți de azi, au fost plasați în ultima urnă din cele 6. Craiova va primi câte un adversar din fiecare urnă.
Urna 1: Fiorentina, Az Alkmaar, Shakhtar, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia Varșovia
Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka
Urna 4: Zrinjski, Lincoln, Kups, AEK Atena, Aberdeen, Drita
Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija
Urna 6: Hacken, Laussane, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne
Cei mai dificili adversari: Fiorentina – Crystal Palace – Strasbourg – AEK Atena – Samsunspor – Laussane
Cei mai accesibili adversari: Legia Varșovia – Shamrock Rovers – Jagiellonia – Lincoln – Breidablik – Hamrun Spartans
FCSB a câștigat returul play-off-ului Europa League cu 3-0 în fața scoțienilor de la Aberdeen și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în Europa League.
Universitatea Craiova va juca în faza principală a Conference League după o dublă victorie în fața lui Istanbul Bașakșehir.
A fost 2-1 la Istanbul, săptămâna trecută, și 3-1 la Craiova, joi seara.
Cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, CFR Cluj, a obținut joi pe teren propriu o victorie de onoare în fața suedezilor de la Hacken, 1-0, insuficient, însă, pentru o calificare, după eșecul la scor din manșa tur.