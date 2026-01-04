Gabriela Ruse a pierdut în primul tur la Brisbane

Gabriela Ruse a ajuns pe tabloul principal al turneului din calificări. Ea a învins-o pe australianca Alana Subasic, cu 6-1, 6-0, iar în runda finală pe jucătoarea turcă Zeynep Sonmez, cu 3-6, 6-4, 6-0.

În primul tur de pe tabloul principal, Gabriela Ruse a perdut duminică dimineața în fața americancei Sofia Kenin, jucătoare aflată pe locul 28 în clasamentul WTA.

Românca a fost învinsă într-un meci de două ore și 17 minute cu 6-4, 4-6, 6-3.

Gabriela Ruse (28 de ani) este pe locul 88 în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul următor după ce a trecut de Anastasia Pavlyuchenkova. Tot duminică în primul tur joacă și Jaqueline Cristian, care o întâlnește pe Marie Bouzkova.