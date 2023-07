Înotătorul francez Leon Marchand doboară recordul de 15 ani al lui Phelps la Mondiale

Recordul lui Phelps de 4:03.84, stabilit la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, era ultimul său record mondial individual rămas nedoborât. Acesta a fost bătut de Leon Marchand, în vârstă de 21 de ani, care a pornit excelent şi a înregistrat un timp de 4:02.50, pentru a-l învinge pe Carson Foster, care a luat argintul.

"A fost o nebunie, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am făcut. A fost uimitor să o fac aici, iar timpul este o nebunie", a declarat Marchand, care este antrenat de fostul mentor al lui Phelps, Bob Bowman.

"Ce e mai bun urmează să vină", a adăugat Marchand, care şi-a primit medalia de la Phelps, la ceremonia de premiere.

Mai devreme, campioana olimpică, australiana Ariarne Titmus a stabilit şi ea un record mondial, în cursa feminină de 400 m liber, al cărei camioană mondială a devenit.

Titmus a depăşit performanţa stabilită de canadiana de 16 ani Summer McIntosh la testele naţionale de la începutul acestui an, terminând 3:55,38 - cu un avans considerabil de 3,35 secunde faţă de medaliata cu argint şi campioana din 2022, Katie Ledecky.

Victoria face ca tânăra în vârstă de 22 de ani să nu fi pierdut o cursă de 400 m liber în care a concurat de cinci ani.

"Am depus multă muncă în ultimele şase săptămâni de care am fost foarte mulţumită şi am luat multe din probe", a declarat Titmus, citată de Reuters. „Am înotat aşa cum mi-am dorit, dar ştiam că am avut suficient timp să întorc asta şi am venit aici în seara asta şi am încercat să fiu neînfricată.



„Summer şi Katie sunt amândouă de clasă şi nu există aproape niciun defect în cursele lor. Am ştiut că singura cale era să încerc să iau victoria...”

Deşi nu a fost o competiţie atât de strânsă pe cât şi-ar fi dorit fanii, efortul fulminant al lui Titmus a stabilit un reper pentru Jocurile de la Paris de anul viitor.

Anterior, australianul Sam Short a câştigat cursa masculină de 400 m liber, la un an după victoria compatriotului său, Elijah Winnington.

Short, în vârstă de 19 ani, a trecut linia de sosire în trei minute şi 40,68 secunde, devansându-l pe campionul olimpic tunisian Ahmed Hafnaoui cu 0,02 secunde, în timp ce germanul Lukas Martens a fost la 1,52 secunde în spatele învingătorului şi a obţinut medalia de bronz.

Echipa feminină de ştafetă 4x100 m liber a Australiei a stabilit un record mondial cu un timp de 3:27,96, învingând Statele Unite, care au terminat cu aproape patru secunde mai lent, în timp ce China a fost a treia.



Echipa masculină a delfinilor a cucerit apoi aurul în 3:10.16 în faţa Italiei şi a Statelor Unite, punând capăt zilei.

Echipa masculină a Marii Britanii, favorită la titlu, nu a concurat după ce a fost descalificată din cauza unui start prematur a lui Jacob Whittle în proba de dimineaţă.