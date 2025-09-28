Italia câştigă al doilea titlu mondial consecutiv la volei masculin

Azzurri, antrenaţi de Ferdinando De Giorgi, au reuşit să repete performanţa din 2022, câştigând al cincilea titlu mondial din istoria ţării, după cele din 1990, 1994, 1998 şi 2022.

Doar Uniunea Sovietică are mai multe titluri mondiale la volei masculin, cu şase trofee.

Echipa italiană a reuşit această performanţă fără unul dintre jucătorii de bază, Daniele Lavia, exclus din lot din cauza unei accidentări grave la mână. În finală, Italia a fost condusă de Simone Giannelli la distribuţie şi Yuri Romanò ca jucător opus.

Mattia Bottolo a fost vedeta finalei, marcând cinci aşi doar în setul patru şi dominând cu serviciile sale. Alessandro Michieletto şi Roberto Russo au completat o prestaţie de echipă remarcabilă în faţa unei echipe bulgare antrenate de fostul selecţioner italian Gianlorenzo Blengini.

Pe parcursul turneului, Italia a învins Algeria, Ucraina, Argentina, Belgia şi Polonia în semifinală. De Giorgi devine al doilea antrenor din istorie care câştigă două Campionate Mondiale consecutive cu echipa naţională masculină.

Polonia a cucerit bronzul după victoria asupra Republicii Cehe. Succesul vine după ce echipa feminină de volei a Italiei a câştigat şi ea titlul mondial în septembrie în Thailanda.