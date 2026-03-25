Jurgen Klopp, mesaj la despărțirea lui Mo Salah de Liverpool: Nu a fost parte din plan, el a fost planul

„Nu ne luăm rămas-bun doar de la un fotbalist care a marcat sute de goluri. Ne luăm rămas-bun de la omul care a redefinit ce înseamnă să fii un ‘superstar’ la Anfield. Mo nu a fost doar parte din plan, el a fost planul”, a afirmat Jurgen Klopp, într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de pe rețelele de socializare.

Klopp a rememorat momentul sosirii sale la club și impactul neașteptat pe care Salah l-a avut asupra echipei și suporterilor.

„Când am ajuns aici, am promis că voi transforma îndoielile în credință. Dar nu știam că voi găsi un jucător care să facă imposibilul să pară ceva obișnuit, în fiecare sâmbătă”, a transmis tehnicianul german..

Fostul antrenor al „cormoranilor” a evidențiat și calitățile personale ale egipteanului, insistând asupra mentalității și constanței sale la cel mai înalt nivel.

„Zâmbetul după fiecare gol și acea determinare continuă, care nu a dispărut nici în cele mai grele momente, sunt lucruri pe care nu le poți înlocui pe piața transferurilor”, a adăugat acesta.

Klopp a punctat că performanțele lui Salah vor rămâne parte din identitatea clubului.

„Se spune că fiecare poveste are un sfârșit, dar ceea ce a realizat el la Liverpool este gravat pentru totdeauna în zidurile acestui club. Ne-a făcut să visăm, iar apoi a transformat acele vise în realitate. Îți mulțumim pentru fiecare sprint, fiecare pasă și fiecare moment magic. Vei fi mereu parte din familia Liverpool, iar Anfield va fi întotdeauna casa ta, indiferent unde vei merge”, a încheiat Klopp.

Salah este cel mai bun marcator al Liverpool FC în era Premier League

Salah a publicat un mesaj video marți noapte, confirmând că va pleca de la Liverpool la finalul actualei stagiuni, încheind astfel o perioadă de nouă ani petrecută pe Anfield.

Atacantul le-a mulțumit fanilor pentru susținere, subliniind că perioada petrecută la Liverpool a fost „cea mai frumoasă din viața sa” și că va rămâne mereu legat de club.

Salah pleacă după una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului. În cele nouă sezoane, el a marcat 255 de goluri în toate competițiile și a contribuit decisiv la câștigarea a opt trofee majore, inclusiv Liga Campionilor și două titluri în Premier League.

De asemenea, egipteanul este cel mai bun marcator al lui Liverpool în era Premier League și deține mai multe recorduri importante, inclusiv cele mai multe contribuții decisive pentru un singur club în competiție.