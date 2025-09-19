Liga Campionilor: Dublă decisivă pentru Rashford, Barcelona câștigă 2-1 la Newcastle

Barcelona a obținut un succes important în deplasarea de la Newcastle, în Liga Campionilor, scor 2-1, grație unei evoluții strălucitoare a lui Marcus Rashford, scrie The Guardian.

Atacantul englez, aflat sub formă de împrumut de la Manchester United, a marcat ambele goluri ale echipei antrenate de Hansi Flick, în minutele care au spulberat planul tactic gândit de Eddie Howe.

Rashford a deschis scorul cu un șut plasat, iar apoi a reușit o a doua execuție spectaculoasă care l-a lăsat fără reacție pe portarul Nick Pope, ducând tabela la 2 -0 pentru catalani.

Golul de onoare al gazdelor a venit târziu, în minutul 90, prin Anthony Gordon, dar nu a mai putut schimba soarta meciului.

În absența tânărului star Lamine Yamal, accidentat, Barcelona a mizat pe viteza lui Raphinha și pe inspirata prestație a lui Rashford, care a fost aplaudat la ieșirea de pe teren și îmbrățișat de Flick.

Newcastle a avut momente bune de presiune și ocazii prin Harvey Barnes și Anthony Elanga, dar a plătit scump momentele de neatenție în defensivă.