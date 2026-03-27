Liniște apăsătoare și tristețe profundă, atmosfera din vestiarul tricolorilor după eșecul de la Istanbul

Descrierea a fost făcută de reprezentanții Naționalei pe pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României. Aceștia au dezmințit informațiile conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi.

„În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul. Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală”, se arată în postare.

Potrivit acesteia, reacția grupului după eșec a fost „de solidaritate, nu de dezbinare”.

„După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului. Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri”, se mai spune pe rețeaua de socializare.

România a pierdut cu 1-0 meciul cu Turcia din play-off-ul pentru Campionatul Mondial.