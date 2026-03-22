Manchester City câștigă Cupa Ligii Angliei, învingând cu 2-0 pe Arsenal Londra

Eroul partidei a fost jucătorul lui Manchester City, Nico O’Reilly (20 de ani), autor al unei duble în partea a doua a jocului (minutele 60 și 64). Ambele goluri au fost marcate cu capul.

La reușita care a deschis scorul a contribuit și o eroare a portarului londonez Kepa Arrizabalaga, care a scăpat mingea în mod inexplicabil.

Acesta este al nouălea trofeu al Cupei Ligii Angliei câștigat de City și al cincilea cucerit sub comanda lui Pep Guardiola, primul după 2021.

De cealaltă parte, echipa antrenată de Mikel Arteta rămâne cu obiectivul principal de a câștiga campionatul

Arsenal ocupă primul loc în Premier League, având un avans de nouă puncte chiar față de Manchester City.