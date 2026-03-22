Manchester City câștigă Cupa Ligii Angliei, învingând cu 2-0 pe Arsenal Londra

Manchester City a câștigat Cupa Ligii Angliei, după ce a învins-o cu 2-0 pe Arsenal Londra, în finala disputată duminică seară, pe Stadionul Wembley.
Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
22 mart. 2026, 20:43, Sport

Eroul partidei a fost jucătorul lui Manchester City, Nico O’Reilly (20 de ani), autor al unei duble în partea a doua a jocului (minutele 60 și 64). Ambele goluri au fost marcate cu capul.

La reușita care a deschis scorul a contribuit și o eroare a portarului londonez Kepa Arrizabalaga, care a scăpat mingea în mod inexplicabil.

Acesta este al nouălea trofeu al Cupei Ligii Angliei câștigat de City și al cincilea cucerit sub comanda lui Pep Guardiola, primul după 2021.

De cealaltă parte, echipa antrenată de Mikel Arteta rămâne cu obiectivul principal de a câștiga campionatul

Arsenal ocupă primul loc în Premier League, având un avans de nouă puncte chiar față de Manchester City.

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
Gandul
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Un lanț de restaurante italiene renunță complet la plata cash. Directorul a explicat decizia: „Nu avem nimic de ascuns”
Libertatea
Ciorba de post care are efect anti-aging. Te întinerește cu fiecare porție mâncată
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor