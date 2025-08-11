Oțelul și Rapid joacă luni în etapa a cincea a Superligii

Gălățenii au câștigat precedentul meci jucat pe teren propriu, 2-1 cu Dinamo, succesul fiind urmat de o remiză cu Unirea Slobozia în deplasare. De partea cealaltă, bucureștenii au terminat runda a patra în fruntea clasamentului, cu 10 puncte și cea mai bună defensivă, doar două goluri încasate.

Potrivit LPF, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 56 de ori, de 16 ori s-au impus gălăţenii, de 27 de ori au câştigat bucureştenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

„Cea mai clară victorie din contul bucureştenilor s-a consemnat în toamna lui 2006, pe 5 noiembrie, Oţelul – Rapid 0-7 (I. Zicu – dublă, N. Grigore, I. Mazilu – dublă, V. Bădoi, M. Buga), scor care a intrat în istoria fotbalului autohton drept cea mai severă înfrângere pe prima scenă pentru gruparea gălăţeană. Pe băncile celor două echipe s-au aflat Petre Grigoraş, respectiv Răzvan Lucescu”, arată Liga profesionistă de Fotbal.