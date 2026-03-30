Peste 75% dintre fani se opun sistemului de arbitraj video în Premier League, conform unui sondaj

Un studiu realizat de Asociația suporterilor de fotbal (Football Supporters’ Association), cea mai mare din Marea Britanie, la care au participat aproximativ 8.000 de suporteri, indică faptul că 75,7% dintre respondenți sunt împotriva menținerii sistemului de arbitraj video în fotbalul englez.

Mai mult, 91,7% dintre aceștia consideră că introducerea sistemului a diminuat bucuria spontană a golurilor și a celebrărilor.

Rezultatele vin să confirme o nemulțumire persistentă a fanilor față de tehnologia de arbitraj, similară cu cea exprimată într-un sondaj din 2021, când VAR a fost deja privit cu scepticism de suporteri.

Reprezentanții asociației au transmis, totodată, că au trimis concluziile sondajului către conducerea Premier League.

Totodată, au fost transmise și către organismul responsabil cu arbitrii profesioniști, în vederea unor posibile discuții privind îmbunătățirea sistemului.

În ciuda criticilor, cluburile din Premier League au votat în 2024 pentru menținerea VAR, deși au recunoscut necesitatea unor ajustări pentru a îmbunătăți experiența jocului și satisfacția fanilor.