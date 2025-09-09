Protestatarii anti-Israel au blocat din nou etapa din Vuelta. Incidente cu poliția și final improvizat în cursa de ciclism

După ce protestele din etapa 11 au neutralizat finalul din Bilbao, acum sosirea la vârful Castro de Herville a fost blocată de protestatarii anti-Israel, făcând imposibilă continuarea cursei în condiții de siguranță.

Protestele continue împotriva războiului Israelului împotriva Hamas în Gaza au afectat din nou Vuelta a España în etapa a 16-a, un protest de amploare blocând drumul la 3 km de sosire și împiedicând organizatorii să organizeze sosirea etapei la Castro de Herville.

Protestarii cer excluderea echipei Israel–Premier Tech din cursă.

Directorul cursei a anunțat că clasamentul general și câștigătorul etapei vor fi decide la 8 km de sosire.

Vestea a venit cu puțin peste 10 km înainte de sosire, când Mikel Landa (Soudal-Quickstep) și Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se aflau în fruntea cursei

Câștigătorul etapei a fost Egan Bernal ce l-a învins pe Mikel Landa într-un sprint în urcare la linia de sosire improvizată.

Guvernul spaniol a anunțat măsuri împotriva Israelului

Protestele au loc la o zi după ce premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat nouă măsuri menite să oprească cea ce el a numit „genocidul din Gaza, să-i urmărească pe autorii acestuia și să sprijine populația palestiniană”.

Spania a impus un embargo asupra armelor destinate Israelului și a interzis navelor militare israeliene accesul în porturile spaniole, ca parte a măsurilor luate.

Prim-ministrul a fost unul dintre cei mai înalți lideri europeni care au calificat situația din Gaza drept „genocid” și a stârnit furia guvernului israelian prin recunoașterea statului palestinian.