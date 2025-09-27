Rapid câștigă la limită cu Petrolul în etapa 11 a Superligii și urcă pe locul secund în clasament

Rapid București a învins sâmbătă, în deplasare, pe Petrolul Ploiești, cu scorul de 1-0, în etapa a 11-a a Superligii, într-un meci dominat de tensiune și dramatism, dar sărac în ocazii de gol.

Rapid a revenit pe locul secund în clasament.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 24, după o respingere a portarului Bălbărău la lovitura liberă executată de Elvir Koljic.

A fost primul gol al sezonului pentru fundașul giuleștean.

În partea a doua, Petrolul nu a reușit să șuteze deloc pe poarta adversă, în timp ce Rapid a controlat posesia și ritmul jocului, fără însă să-și creeze ocazii notabile pentru golul doi.

Victoria permite giuleștenilor să urce pe locul doi în clasament, depășind pe Dinamo și FC Argeș, în timp ce Petrolul rămâne în criză, cu cinci înfrângeri consecutive și ocupând locul 14.

La meci au asistat 7.251 de spectatori, dintre care aproximativ 705 veniți din București.