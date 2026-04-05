Rapid-Universitatea Cluj, duminică, ora 20.30. Duel al celor mai buni marcatori din sezon

Nouă victorii, patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri au înregistrat giuleștenii în campionatul curent pe teren propriu, în timp ce ardelenii au câștigat nouă dintre precedentele 10 partide disputate pe prima scenă, singurul insucces din acest interval fiind cel din 7 februarie 2026, CFR Cluj – Universitatea Cluj 3-2, potrivit LPF.

Partida consemnează un duel la vârf între cei mai buni marcatori din acest sezon, Jovo Lukic – 16 goluri (U Cluj / toate din acțiune), respectiv Alexandru Dobre 15 (două din penalty).

Meciul va fi special pentru Cristiano Bergodi, care i-a antrenat pe giuleşteni în trei sezoane, 2007-2008 (fără înfrângere în 13 meciuri), 2014-2015 și 2023-2024 (calificare în play-off), de numele tehnicianului italian legându-se ultimul trofeu câştigat de Rapid, Supercupa României din 2007.

Primul meci, în 1933

Liga notează că duelul dintre Rapid și Universitatea Cluj este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934. Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea). În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor” aflându-se la debut.

În total, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 102 ori, de 43 de ori s-au impus giuleștenii, de 41 ori au câștigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate.

Înaintea partidei de duminică, Universitatea Cluj este pe primul loc în calsament, iar Rapid pe 3, la o diferență de 2 puncte.

Tot în Superligă, dar în play-out, sunt programate duminică meciurile Farul Constanța – Unirea Slobozia, de la ora 17.30, și UTA Arad – FC Metaloglobus București, de la ora 15.00.