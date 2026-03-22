Rayo Vallecano, cu Andrei Rațiu integralist, pierde la limită pe terenul Barcelonei, în La Liga

Internaționalul român Andrei Rațiu a fost integralist pe banda dreaptă a echipei Rayo Vallecano în meciul pierdut la limită, scor 0-1, pe terenul Barcelonei, în etapa a 29-a din La Liga, duminică.
Foto: Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
22 mart. 2026, 17:37, Sport

Unicul gol al partidei a fost reușit de Ronald Araujo, în minutul 24, cu o reluare de cap după cornerul executat de Joao Cancelo. Andrei Rațiu a avut o prestație solidă.

Internaționalul român a fost aproape de a crea faza de egalare în finalul meciului. În minutul 89, românul a centrat perfect pentru De Frutos, însă portarul Barcelonei Joan Garcia a fost la post, salvând victoria gazdelor.

Rayo Vallecano a mai avut și alte ocazii mari, dar nu a reușit să le fructifice. Portarul Joan Garcia a fost desemnat cel mai valoros jucător al meciului, pentru intervențiile sale spectaculoase, inclusiv la lovitura de cap a lui Unai Lopez în minutul 62, una dintre cele mai bune oportunități de a marca pentru oaspeți.

Barcelona își consolidează astfel primul loc în La Liga, cu 73 de puncte după 29 de etape. Are un avantaj de 7 puncte față de a doua clasată, Real Madrid, care are, însă, un meci mai puțin disputat.

De cealaltă parte, Andrei Rațiu și Rayo Vallecano rămân pe locul 14, cu 32 de puncte.

Următorul meci al Barcelonei va fi în deplasare cu Atletico Madrid, în timp ce Vallecano va primi vizita celor de la Elche.

