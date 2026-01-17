Prima pagină » Sport » Real Madrid învinge pe Levante, în LaLiga, dar suporterii cer demisia președintelui Florentino Perez

Într-o atmosferă tensionată pe „Bernabeu”, Real Madrid a învins, sâmbătă, pe Levante, cu scorul de 2-0 (0-0), apropiindu-se la un singur punct de liderul Barcelona în LaLiga, campionatul Spaniei de fotbal.
Petre Apostol
17 ian. 2026, 17:31, Sport

Real Madrid s-a impus grație golurilor marcate de Kylian Mbappé, din penalty (min. 58), și Raúl Asencio, cu capul (min. 66). Partida a fost marcată de reacția dură a suporterilor, care au fluierat insistent echipa și au afișat șervețele albe, ca semn de protest.

Nemulțumirea fanilor a venit după rezultatele recente slabe ale formației madrilene. Real a pierdut finala Supercupei Spaniei în fața Barcelonei (2-3) și a fost eliminată din optimile Cupei Regelui, de Albacete (2-3), într-un interval de doar opt zile.

În această perioadă, Álvaro Arbeloa a preluat conducerea echipei, după plecarea lui Xabi Alonso.

Fluierăturile au început încă de la ieșirea jucătorilor la încălzire și s-au intensificat odată cu anunțarea primului 11.

Cele mai vizate nume au fost Vinícius Junior și Jude Bellingham, care au fost fluierați pe tot parcursul meciului.

Numele lui Arbeloa nu a provocat reacții puternice în tribune. Chiar și președintele clubului, Florentino Pérez, a fost vizat de scandări care cereau demisia sa.

Victoria permite echipei Real Madrid să rămână aproape de liderul LaLiga, Barcelona, care joacă duminică împotriva Real Sociedad.

