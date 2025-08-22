Remiză în deschiderea etapei a 7-a din Superligă: UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1

Valentin Costache a deschis scorul pentru gazde în minutul 36, dintr-o lovitură de la 11 metri, șutând în colțul stâng al porții, fără ca Denis Rusu să poată interveni. Replica oaspeților a venit prin Daniel Șerbănică, care a restabilit egalitatea după un șut deviat ce l-a surprins pe portarul Iliev, în minutul 90+2.

Meciul a fost echilibrat, cu UTA dominând posesia și creând mai multe ocazii în prima parte a jocului, însă fără să mai reușească să își majoreze avantajul, în vreme ce Unirea Slobozia a fost periculoasă pe contraatac.

Partida a avut o încărcătură emoțională pentru antrenorul gazdelor, Adrian Mihalcea, aflat față în față pentru prima dată cu fosta sa echipă, pe care a promovat-o în Liga 1 și a salvat-o de la retrogradare sezonul trecut.

UTA rămâne neînfrântă pe teren propriu în acest sezon, dar pierde ocazia de a se apropia de liderul clasamentului după acest egal, menținându-se, momentan, pe locul secund, cu 13 puncte.

Pentru Slobozia este a doua remiză a sezonului și ocupă locul 4, cu 11 puncte.