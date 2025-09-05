România U21 a debutat cu o remiză albă în preliminariile pentru EURO 2027, contra Kosovo

Meciul a marcat debutul oficial al lui Costin Curelea pe banca tehnică a naționalei de tineret.

România a controlat începutul jocului, dar fără ocazii clare de gol. Cea mai mare șansă din prima repriză a venit în minutul 34, când Tony Strata a pătruns în flancul drept și a centrat, însă portarul kosovar a deviat mingea care nu a mai ajuns la Alexandru Musi.

În repriza secundă, România a încercat să deschidă scorul, însă Kosovo a reușit să blocheze acțiunile ofensive ale tricolorilor.

Trică a înscris în minutul 80, dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Biliboc. La faza imediat următoare, kosovarii au trimis mingea în bară după o greșeală a portarului Lefter.

În preliminariile pentru EURO 2027 U21, România e în Grupa A alături de Finlanda, Spania, Cipru, Kosovo și San Marino.

Următorul meci al României U21 va fi marți, 9 septembrie, cu San Marino.

Formații:

România: 1. Lefter – 13. Strata, 3. Duțu, 6. Tudose, 16. David – 21. Mihai (15. Boțogan 74), 8. Vulturar-cpt. – 17. Rădulescu (22. Biliboc 60), 10. Radaslavescu, 7. Musi (20. Vermeșan 74) – 11. Burnete (9. Trică 60)

Selecționer: Costin Curelea

Rezerve: 23. Rafailă – 2. Țuțu, 4. Jălade, 5. Pașcalău, 19. Ciubotaru

Kosovo: 1. Seji – 3. Sahitaj (11. Sadriu 46), 4. Selmonaj-cpt., 15. Shala, 2. Vokrri – 17. Hasani, 8. Muqaj (18. E. Jashari 74), 6. Ademi, 21. Imeri (23. Gashi 63, 7. I. Jashari 74) – 10. Frokaj, 9. Berisha (22. Bujupi 63)

Selecționer: Afrim Toverlani

Rezerve: 12. Gjokaj – 5. Mavraj, 13. Parduzi