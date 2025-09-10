Ronaldo atinge un nou record, după ce Portugalia a învins Ungaria

Atacantul a marcat pentru a 39-a oară în meciurile de calificare la Cupa Mondială, devenind astfel cel mai bun marcator din istorie, alături de Carlos Ruiz din Guatemala, și cu trei goluri în fața argentinianului Lionel Messi.

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, și-a extins recordul internațional la 141 de goluri în 223 de apariții pentru Portugalia, cel mai mare număr înregistrat de un jucător pentru această țară.

Golul său de marți, de pe Puskas Arena, a venit din penalty, în minutul 58, după ce atacantul maghiar Barnabas Varga a deschis scorul în minutul 21, iar mijlocașul de la Manchester City, Bernardo Silva, a egalat 15 minute mai târziu.

Varga a egalat în minutul 84 și gazdele păreau să se mulțumească cu un punct, dar Joao Cancelo a marcat doar două minute mai târziu, asigurând victoria pentru echipa lui Roberto Martinez.

Ronaldo a marcat de două ori și în victoria Portugaliei cu 5-0 asupra Armeniei, sâmbătă, echipa sa ocupând primul loc în Grupa F, cu șase puncte din primele două meciuri.