Silvășan, după primul meci al U-BT din presezon: Am avut momente de joc extrem de bune

U-BT s-a impus cu 99-90 în fața echipei din Râmnicu Vâlcea în primul meci din presezon, în cadrul competiției amicale „Nurvil Autumn Cup”.

Principalii marcatori ai clujenilor au fost Iverson Molinar (24 puncte, 5 pase decisive, 4 recuperări), Mitchell Creek (20 puncte, 3 pase decisive, 3 recuperări), Dusan Miletic (18 puncte, 3 recuperări), Daron Russell (15 puncte, 7 pase decisive, 8 recuperări) și Trey Woodbury (11 puncte, 2 pase decisive, 4 recuperări).

„Un prim meci reușit în care am încercat să punem în practică ce am lucrat la antrenamente în ultimele trei săptămâni. Am avut momente de joc extrem de bune, în care am jucat într-o viteză foarte mare. Asta ne dorim, avem jucători care pot face asta. Din păcate am fost fără trei jucători din rotația de bază, mai exact fără Patrick Richard care a simțit o mică problemă la gambă și nu am dorit să forțăm, fără Ben Altit și fără Karel Guzman, care este acasă. Nici Nathan Mensah nu s-a antrenat în ultimele zile, deci nu am fost cea mai bună formulă a noastră, însă lucrurile au arătat foarte bine din multe puncte de vedere. Evident, suntem o echipă nouă și mai sunt multe lucruri de pus la punct și de corectat”, a declarat Mihai Silvășan, citat de site-ul clubului.

„Fiind primul meci, am fost foarte entuziasmați să jucăm. Încă ne obișnuim unii cu alții, încercăm să aprindem acea scânteie. Aș spune că am făcut o treabă bună azi și am dat dovadă de fair-play, așa că sunt sigur că lucrurile vor merge tot mai bine pentru noi în viitor. Vom continua să lucrăm și să dăm tot ce avem mai bun”, a spus și Iverson Molinar.

Clujenii joacă luni împotriva grecilor de la AEK Atena. Partida va începe la ora 19:00, în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea.