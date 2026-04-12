Sorana Cîrstea campioană la WTA 500 Linz. Românca a luat titlul la dublu, alături de Shuai Zhang

Succesul le-a adus campioanelor un cec de 53.510 euro și 500 de puncte WTA, în timp ce finalistele au rămas cu 32.520 de euro și 325 de puncte. Turneul de la Linz, ajuns la a 35-a ediție, s-a disputat între 6 și 12 aprilie și a fost, în 2026, primul eveniment european al sezonului de zgură, organizat în premieră pe zgură indoor. Fondul total de premiere a depășit 1,04 milioane de euro.

Pentru Sorana Cîrstea și Shuai Zhang, trofeul a venit la capătul unui parcurs solid. În semifinale, principalele favorite au trecut de perechea Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason, cap de serie numărul 4, scor 7-5, 6-2, într-un meci care a durat o oră și 20 de minute.

La simplu, Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturile de finală, unde a fost învinsă de principala favorită, Mirra Andreeva, cu 7-6 (4), 4-6, 6-2, după două ore și 17 minute. Pentru accederea în această fază, românca a obținut 108 puncte WTA și un premiu de peste 30.000 de euro.

Andreeva avea să confirme forma excelentă de la Linz și în ultimul act al probei de simplu, unde a revenit și a câștigat trofeul după 1-6, 6-4, 6-3 în finala cu Anastasia Potapova.