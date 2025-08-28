Jucătoarele din România Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian joacă joi în turul doi la US Open.

Sorana Cîrstea joacă joi seara în turul doi al turneului US Open împotriva numărului 13 mondial, cehoaica Karolina Muchova.

În primul tur, Cîrstea a trecut în două seturi, 7-5 6-0, de jucătoarea din Argentina Solana Sierra.

Joi seara, în turul doi, românca o va întâlni pe Karolina Muchova, într-un meci care este programat să înceapă în jurul orei 20.00, ora României.

Sorana Cîrstea este într-o formă bună și a venit la US Open după ce a câștigat finala WTA Cleveland 2025, unde s-a impus în fața americancei Ann Li (69 WTA), scor 6-2, 6-4.

Și Jaqueline Cristian joacă, după ora 21.30, în turul secund cu Ashlyn Krueger, americanca aflată pe locul 38 în clasamentul WTA.

În primul tur, Cristian a trecut de americanca Danielle Collins, scor 6-2, 6-0.