Superliga de fotbal: UTA câștigă și urcă pe primul loc în clasament

Partida UTA Arad-Farul Constanța a fost câștigată de gazde, scor 2-1.

Atacantul cipriot al gazdelor, Marinos Tzionis, a deschis scorul în minutul 8, iar mijlocașul Eduard Radaslavescu a egalat în minutul 62. Ucraineanul Dmytro Pospelov a adus din nou gazdele în avantaj prin golul reușit în minutul 79.

În urma acestui rezultat, UTA a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii. Arădenii au 11 puncte, cu un punct în plus față de Rapid București, Universitatea Craiova și Farul Constanța, toate cu 10 puncte. Rapid și Universitatea nu au jucat încă în etapa a V-a.

Tot sâmbătă se va disputa meciul U Cluj-Petrolul Ploiești. Partida de la Cluj-Napoca va începe la ora 21.30.

Vineri, în prima partidă a etapei a V-a, Dinamo a învins în deplasare formația Metaloglobus cu 1-0.