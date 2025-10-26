Superliga, etapa 14. FCSB învinge UTA 4-0: două reușite anulate, două penalty-uri și cartonaș roșu

Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Daniel Bîrligea (13’), Florin Tănase (38’, penalty), Darius Olaru (80’, penalty) și Mamadou Thiam (90+3’).

Partida a început cu un gol spectaculos al lui Bîrligea, care a trimis mingea în plasă din afara careului. FCSB a mai avut două reușite anulate pentru ofsaid, prin Tănase și Cisotti, însă controlul jocului a rămas clar în favoarea gazdelor.

În minutul 36, după un henț comis de Alin Roman în careu, Tănase a transformat primul penalty al partidei. Tot în prima parte, portarul UTA, Dejan Iliev, a fost eliminat pentru henț intenționat în afara careului, sub presiunea lui David Miculescu.

În jumătatea secundă, FCSB și-a majorat avantajul prin două penalty-uri: Darius Olaru a transformat primul (80’), iar Thiam a închis tabela în prelungiri (90+3’).

Cu această victorie, FCSB urcă pe locul 10 în clasament, la trei puncte de Oțelul Galați, ocupanta ultimului loc de play-off, în timp ce UTA se află imediat în urma formației bucureștene, cu același număr de puncte, dar cu golaveraj mai slab.

Meciul a fost caracterizat de controlul total al FCSB, care a dominat posesia (68% – 32%) și a gestionat superioritatea numerică fără să forțeze excesiv, în timp ce UTA a încercat să se mențină în joc prin câteva contraatacuri sporadice.