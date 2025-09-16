Surpriză uriașă la Mondialul de volei masculin: Finlanda învinge campioana olimpică Franța

Surpriză uriașă la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine. Franța, campioana olimpică, a fost învinsă marți de Finlanda cu 3-2 (25-19, 17-25, 29-27, 21-25, 15-9), într-un meci disputat la Quezon City.

Echipa antrenată de Andrea Giani a cedat după un tie-break controlat clar de finlandezi și se vede acum pusă sub presiune înaintea ultimului meci din Grupa C.

Pentru a se califica în optimile de finală, francezii trebuie să obțină joi o victorie în fața Argentinei, care are asigurată prezența în faza eliminatorie, după victorii cu Finlanda și Coreea de Sud, ocupând prima poziție a ierarhiei, cu 5 puncte.

Finlanda, aflată pe locul 20 în clasamentul mondial, reușește astfel cea mai mare surpriză a turneului, în fața uneia dintre favoritele la titlu, și păstrează șanse la calificarea în optimi, ocupând locul al treilea, cu 3 puncte. Franța se află pe locul 2, cu 4 puncte.