Thibaut Courtois, portarul titular al Real Madrid, va lipsi peste o lună din cauza unei accidentări

Internaționalul belgian Thibaut Courtois a acuzat probleme la pauza partidei disputate pe Etihad, câștigată de madrileni, solicitând schimbarea după ce a resimțit o slăbiciune musculară.

Inițial, stafful medical a indicat o simplă întindere, însă investigațiile amănunțite efectuate ulterior au confirmat o ruptură musculară la nivelul rectus femoris al cvadricepsului drept, potrivit comunicatului remis joi de clubul din Madrid.

Conform tipului de accidentare, perioada de indisponibilitate ar fi estimată la circa o lună și jumătate, ceea ce îl va face pe Courtois să rateze mai multe meciuri importante.

Astfel, goalkeeperul va absenta din derby-ul cu Atlético Madrid. Totodată, va lipsi și de la dubla cu Bayern Munchen din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

În scenariul optimist, acesta ar putea reveni pentru o eventuală semifinală a competiției, programată la finalul lunii aprilie.

Absența sa reprezintă o lovitură importantă pentru echipa madrilenă. Real se află în plină luptă pe mai multe fronturi, inclusiv în La Liga, unde urmează și returul „El Clasico” împotriva FC Barcelona.

În vârstă de 33 de ani, Thibaut Courtois se află la al optulea sezon la Real Madrid, după transferul de la Chelsea FC, în 2018.