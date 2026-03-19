Thibaut Courtois, portarul titular al Real Madrid, va lipsi peste o lună din cauza unei accidentări

Thibaut Courtois, portarul titular al Real Madrid, va lipsi aproximativ șase săptămâni de pe teren, după ce a suferit o leziune musculară în meciul cu Manchester City din Liga Campionilor, disputat marți.
Thibaut Courtois, portarul titular al Real Madrid, va lipsi peste o lună din cauza unei accidentări
21 October 2025, Spain, Madrid: Real Madrid's Thibaut Courtois attends a press conference at Ciudad Real Madrid, ahead of Wednesday's UEFA Champions League soccer match against Juventus FC. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
19 mart. 2026, 15:38, Sport

Internaționalul belgian Thibaut Courtois a acuzat probleme la pauza partidei disputate pe Etihad, câștigată de madrileni, solicitând schimbarea după ce a resimțit o slăbiciune musculară.

Inițial, stafful medical a indicat o simplă întindere, însă investigațiile amănunțite efectuate ulterior au confirmat o ruptură musculară la nivelul rectus femoris al cvadricepsului drept, potrivit comunicatului remis joi de clubul din Madrid.

Conform tipului de accidentare, perioada de indisponibilitate ar fi estimată la circa o lună și jumătate, ceea ce îl va face pe Courtois să rateze mai multe meciuri importante.

Astfel, goalkeeperul va absenta din derby-ul cu Atlético Madrid. Totodată, va lipsi și de la dubla cu Bayern Munchen din sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

În scenariul optimist, acesta ar putea reveni pentru o eventuală semifinală a competiției, programată la finalul lunii aprilie.

Absența sa reprezintă o lovitură importantă pentru echipa madrilenă. Real se află în plină luptă pe mai multe fronturi, inclusiv în La Liga, unde urmează și returul „El Clasico” împotriva FC Barcelona.

În vârstă de 33 de ani, Thibaut Courtois se află la al optulea sezon la Real Madrid, după transferul de la Chelsea FC, în 2018.

