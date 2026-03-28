Tiger Woods, arestat după un accident în Florida și acuzat de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Tiger Woods, în vârstă de 50 de ani, nu a fost rănit în urma accidentului. Mașina sa s-a răsturnat după ce a acroșat un camion în timp ce încerca să depășească pe un drum din Jupiter Island, relatează agențiile AP și AFP.

Șeriful din Martin County, John Budensiek, a declarat că Woods prezenta semne că era sub influența unor substanțe, deși testul de alcoolemie a fost negativ. Acesta a refuzat însă testul de urină.

„A fost pus sub acuzare pentru conducere sub influență, cu pagube materiale, și pentru refuzul de a se supune unui test legal”, a spus Budensiek.

Potrivit autorităților, Woods a fost reținut timp de opt ore, conform procedurilor din Florida.

Fotografia de la arestare, făcută publică la câteva ore după incident, îl arată pe Woods cu ochii înroșiți și vizibil obosit.

Anchetatorii spun că nu au găsit droguri sau medicamente în mașină, iar în lipsa testului de urină nu se poate stabili exact ce substanță i-ar fi afectat starea.

Șeriful a precizat că accidentul „ar fi putut fi mult mai grav”, în condițiile în care pe sens opus nu circula niciun alt vehicul. Șeriful a adăugat că nu știe cu ce viteză circula Woods înainte de accident.

Woods a mai fost arestat pentru conducere sub influență în 2017. În 2021, a fost implicat într-un accident grav în California, în urma căruia a suferit răni serioase la picior.

Considerat unul dintre cei mai mari jucători de golf din istorie, Woods a câștigat 15 turnee majore și a dominat PGA TOUR timp de peste două decenii.