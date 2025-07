Toni Kroos despre retragere: Am preferat să mă retrag înainte să mă trimită cineva pe bancă

„Am reflectat luni întregi. Nu m-am trezit într-o dimineaţă şi am decis că mă retrag. Am vrut să-mi închei cariera pe culmile succesului, după ce am câştigat La Liga şi Champions League. Nu am vrut să ajung să joc la Madrid când eram deja pe o pantă descendentă”, a spus Kroos.

Germanul a subliniat importanţa poziţiei de mijlocaş central în fotbalul modern: „Când un mijlocaş defensiv lipseşte, se simte imediat. Uitaţi-vă la Manchester City fără Rodri”.

Kroos a mărturisit că, după retragere, a devenit suporter al Real Madrid şi a observat dificultăţile echipei în sezonul recent.

În ceea ce priveşte presiunea mediatică, Kroos a recunoscut că aceasta există peste tot: „Criticile pot fi nedrepte şi pot afecta jucătorii care nu sunt puternici mental. Dar fiecare trebuie să înţeleagă că presa doar îşi face treaba”.