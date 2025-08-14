Tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul Cupei României la fotbal are loc marți

În această fază participă opt echipe din Superligă (ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, CFC Argeș, AFK Csikszereda) și 24 de echipe din eșaloanele inferioare, calificate din fazele anterioare.

Echipele vor fi împerecheate astfel încât formațiile de primă ligă să joace cu adversare din eșaloanele inferioare, iar restul echipelor să evolueze între ele.

Meciurile vor avea loc pe 27 august, ora 17:30, cu posibilitatea reprogramării celor televizate. În caz de egalitate după 90 de minute, se vor disputa prelungiri și, dacă este necesar, lovituri de departajare.