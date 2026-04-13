U Cluj s-a impus categoric cu 4-0 în fața Universității Craiova

Gazdele au deschis scorul în minutul 15, prin Jug Stanojev, care a finalizat din interiorul careului.

Cinci minute mai târziu, Craiova a rămas în zece oameni, după ce Monday a fost eliminat direct pentru un fault dur.

U Cluj a profitat de superioritatea numerică și și-a dublat avantajul chiar înainte de pauză. În minutul 45, Jovo Lukic a făcut 2-0.

Lukic a marcat din nou în minutul 51, cu o lovitură de cap din interiorul careului, ducând scorul la 3-0.

Scorul final a fost stabilit de Dan Nistor în minutul 87, la doar câteva minute după ce a intrat pe teren.

Universitatea Cluj e pe primul loc în clasament, cu 39 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova este pe locul al doilea, cu 36 de puncte.