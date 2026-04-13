U Cluj s-a impus categoric cu 4-0 în fața Universității Craiova

Universitatea Cluj a câștigat clar, scor 4-0, meciul disputat luni pe teren propriu cu Universitatea Craiova, în etapa a 4-a din play-off-ul Superligii.
Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
13 apr. 2026, 23:33, Sport

Gazdele au deschis scorul în minutul 15, prin Jug Stanojev, care a finalizat din interiorul careului.

Cinci minute mai târziu, Craiova a rămas în zece oameni, după ce Monday a fost eliminat direct pentru un fault dur.

U Cluj a profitat de superioritatea numerică și și-a dublat avantajul chiar înainte de pauză. În minutul 45, Jovo Lukic a făcut 2-0.

Lukic a marcat din nou în minutul 51, cu o lovitură de cap din interiorul careului, ducând scorul la 3-0.

Scorul final a fost stabilit de Dan Nistor în minutul 87, la doar câteva minute după ce a intrat pe teren.

Universitatea Cluj e pe primul loc în clasament, cu 39 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova este pe locul al doilea, cu 36 de puncte.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Studiu. Ce ne strică somnul. Nu „lumina albastră” a ecranelor este principalul vinovat
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Donald Trump și-a comandat mâncare de la McDonald’s în timpul conferinței de presă și a vorbit despre criza din Ormuz
Libertatea
Dieta-fulger care te scapă de kilogramele acumulate de Paște. Plan rapid pentru revenirea în formă
CSID
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Promotor