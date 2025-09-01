US Open. Sabalenka se califică în sferturile de finală. Victoria cu numărul 98 într-un Grand Slam

Aryna Sabalenka, campioana en-titre, s-a impus clar în fața Cristinei Bucsa, 6-1, 6-4, și s-a calificat în sferturile de finală ale US Open pentru a cincea oară consecutiv. Victoria îi asigură Sabalenkăi menținerea poziției de lider mondial după turneu, indiferent de rezultatele celorlalte sportive.

Sabalenka a dominat întâlnirea de luni dimineață pe Louis Armstrong Stadium, câștigând primul set în doar 27 de minute și controlând jocul de la linia de fund. În setul secund, după patru servicii păstrate consecutiv, Sabalenka a reușit break-ul decisiv în game-ul cinci și și-a consolidat avantajul până la finalul partidei. În total, aceasta a bifat victoria cu numărul 98 într-un Grand Slam.

„Îmi place să joc agresiv și să folosesc serviciul cât mai eficient posibil. Am avut un meci bun, iar echilibrul dintre atac și mobilitate a funcționat perfect”, a spus Sabalenka după meci.

Sferturile de finală o vor aduce față în față cu Marketa Vondrousova, campioana Wimbledon 2023, care a eliminat-o pe Elena Rybakina, luni dimineață 6-4, 5-7, 6-2. Aceasta este a doua apariție a Vondrousovei în sferturile US Open, după ce în această ediție a eliminat deja două jucătoare din Top 10, inclusiv pe Jasmine Paolini.

Cele două s-au întâlnit de nouă ori până acum, Vondrousova având patru victorii, dintre care două pe suprafețe diferite: iarba de la Berlin 2025 și zgura de la Stuttgart 2024.

Sabalenka a ajuns în sferturile ultimelor 12 turnee de Grand Slam în care a participat și rămâne una dintre favoritele principale la titlul de la Flushing Meadows în 2025.