Prima pagină » Știrile zilei » Atac masiv cu drone în Rusia. Incendiu la un port petrolier major și perturbări ale traficului aerian

Atac masiv cu drone în Rusia. Incendiu la un port petrolier major și perturbări ale traficului aerian

Armata ucraineană a lansat un val de drone asupra mai multor regiuni din Rusia, în noaptea de duminică spre luni. În urma atacului, a izbucnit un incendiu la cel mai mare port petrolier rusesc de la Marea Baltică și traficul aerian din Sankt Petersburg a fost perturbat.
Atac masiv cu drone în Rusia. Incendiu la un port petrolier major și perturbări ale traficului aerian
Radu Mocanu
23 mart. 2026, 08:41, Știri externe

Atacul cu drone a vizat mai multe regiuni ale Rusiei, printre care și Leningrad. Atacul cu drone a provocat un incendiu la un rezervor din portul Primorsk, cel mai important port petrolier al Rusiei, la Marea Baltică, notează The Kyiv Independent

Portul, situat la peste o mie de kilometri de granița Ucrainei reprezintă punctul final al Sistemului de Conducte Baltice, fiind un punt important pentru exporturile energetice ale țării.

„Intervenție pentru stingerea focului este în desfășurare și personalul a fost evacuat”, a transmis guvernatorul Alexandr Drozdenko, cu privire la incendiu. 

De asemenea, atacul a afectat și traficul aerian din regiune. Zborurile de pe aeroportul din Sankt Petersburg, atât sosirile, cât și plecările, au fost anulate. 

Potrivit autorităților regionale, apărare antiaeriană din Leningrad a doborât peste 50 de drone, iar ministerul Apărării de la Moscova, a precizat că aproximativ 250 de drone au fost doborâte în total, în noaptea de duminică spre luni. 

În plus, autoritățile de Belgorod au anunțat că au doborât o dronă care viza pe guvernatorul Veaceslav Gladkov, în timpul unei întâlniri cu locuitorii.

