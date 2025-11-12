Australia acuză hackeri chinezi că au vizat infrastructura critică de telecomunicații

Directorul general al Organizației Australiene pentru Informații și Securitate a menționat două grupuri de hackeri, Salt Typhoon și Volt Typhoon, despre care a spus că operează pentru serviciile de informații și armata chineză. Acestea ar fi vizat nu doar rețelele de telecomunicații din SUA, ci și cele din Australia, în scopuri de spionaj și pregătire pentru posibile acțiuni de sabotaj.

„Am văzut și hackeri chinezi care ne investighează infrastructura critică. Vă asigur că acestea nu sunt ipoteze, guvernele străine au echipe de elită care investighează aceste posibilități chiar acum”, a transmis șeful serviciului de spionaj.

Acesta a avertizat asupra efectelor potențiale ale unor atacuri care ar putea perturba comunicațiile, alimentarea cu apă, energia electrică, transportul și sistemele bancare.

În plus, Brugess a declarat la o conferință de afaceri în Melbourne că activitățile de spionaj cibernetic au costat Australia aproximativ 8 miliarde de dolari, dintre care două miliarde au reprezentat pierderi de secrete comerciale și proprietate intelectuală.