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„Avem un program de guvernare. Îl voi transmite mâine tuturor partidelor”: Eugen Tomac, despre viitorul guvern

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că există un program de guvernare și că îl va „transmite mâine tuturor partidelor”.
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Ioana Târziu
10 iun. 2026, 21:12, Politic
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Invitat miercuri seară la B1 TV, premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că „avem un program de guvernare. Îl voi transmite mâine tuturor partidelor”.

„Voi fi destul de sincer, avem un program de guvernare”, a precizat Tomac.

El a menționat că obiectivul său „nu este să vin într-un stil populist să anunț lucruri care dau bine. Îmi doresc ca lucrurile bune care au fost începute să fie continuate”.

În viitorul guvern, premierul desemnat își dorește „inclusiv o funcție creată de vicepremier pentru digitalizare, pentru că suntem în coada clasamentului european în ceea ce privește digitalizare și avem specialiști de top la nivel global”.

De asemenea, vrea „să reușim să începem o dezbatere serioasă și așezată în ceea ce privește reforma administrației, pentru că s-a discutat foarte mult despre acest lucru și am avansat foarte puțin”.

Acolo unde există posibilitatea de a îmbunătății chestiuni care țin de relația cu mediul de afaceri, evident că ne dorim să îmbunătățim acest lucru”, a mai declarat Eugen Tomac.

Îmi doresc de asemenea să am o relație extrem de deschisă și onestă în acord cu ceea ce și-au asumat partidele politice pro-occidentale din Parlament, cu privire la angajamentele noastre privind programul SAFE. În octombrie trebuie să facem prima tracere, deci sunt câteva urgențe care nu mai pot fi amânate”, a concluzionat premierul desemnat.

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