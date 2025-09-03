Biletele pentru Cupa Mondială 2026 pornesc de la 60 de dolari și pot ajunge la 6.730 de dolari

Biletele pentru Cupa Mondială 2026, care va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada, vor fi vândute la prețuri inițiale cuprinse între 60 și 6.730 de dolari, în funcție de faza competiției, a anunțat FIFA.

Pentru prima dată, organizatorii introduc sistemul de „dynamic pricing”, ceea ce înseamnă că prețurile pot fluctua în funcție de cerere.

Comparativ, la ediția din 1994 din SUA biletele costau între 25 și 475 de dolari, iar în Qatar 2022 echivalentul a fost între 69 și 1.607 dolari. „Mesajul nostru pentru suporteri este să își cumpere biletele cât mai devreme, mai ales dacă știu exact în ce orașe vor fi și ce echipe vor susține”, a spus Heimo Schirgi, directorul operațional al turneului.

Perioada inițială de tragere la sorți pentru bilete este rezervată posesorilor de carduri Visa și va avea loc între 10 și 19 septembrie. Cei selectați vor primi sloturi de achiziție începând cu 1 octombrie, însă acest lucru nu garantează că biletele vor fi disponibile pentru toate cele 104 meciuri.

Conform AP, fiecare fan va putea cumpăra maximum patru bilete pe meci și cel mult 40 pentru întregul turneu. Ulterior, FIFA va organiza alte două faze de vânzări: o extragere timpurie la sfârșitul lui octombrie și o selecție aleatorie după tragerea la sorți oficială a grupelor din 5 decembrie.

Turneul din 2026 va fi primul cu 48 de echipe și 104 meciuri. SUA, Canada și Mexic, în calitate de țări gazdă, sunt deja calificate, alături de campioana mondială Argentina și Brazilia. Meciurile gazdelor vor fi distribuite astfel: SUA va juca în Inglewood și Seattle, Canada în Toronto și Vancouver, iar Mexic la Ciudad de México și Guadalajara.