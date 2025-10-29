Câte trupe NATO sunt în România și unde sunt poziționate

În luna aprilie a acestui an, Ministerul român al Apărării preciza că „în acest moment, în România sunt dislocați, în total, peste 1.700 de militari ai SUA, în principal la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii”.

„La data de 26 martie, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, militarii Brigăzii a 2-a a Armatei SUA, Divizia 101 Aeropurtată „Task Force Strike” i-au înlocuit pe cei din Brigada 3, Divizia 10 Munte „Task Force Patriot”. Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu găzduiește, la acest moment, peste 1.400 de militari din SUA”, preciza atunci MApN.

Structurile permanente NATO din românia

România găzduiește două comandamente majore:

Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (MND-SE), cu sediul la București, responsabil de coordonarea operațiunilor NATO din regiune;

(MND-SE), cu sediul la București, responsabil de coordonarea operațiunilor NATO din regiune; Brigada Multinațională Sud-Est (MN BDE-SE), cu sediul la Craiova, care include unități din România, Polonia, Portugalia, Spania și Macedonia de Nord.

Aceste structuri sunt complet operaționale, potrivit MApN, și reunesc câteva sute de ofițeri și subofițeri din țările membre.

Batalionul multinațional de la Cincu

În centrul țării, la Cincu (Brașov), se află grupul de luptă al NATO condus de Franța, care în 2025 numără aproximativ 1.700 de militari din Franța, Olanda, Luxemburg și Belgia, potrivit comunicatelor oficiale. Acesta este unul dintre cele opt „battlegroup”-uri dislocate pe flancul estic al alianței.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu: hub strategic

La Mihail Kogălniceanu (Constanța), în 2025 sunt dislocați aproximativ 2.500 de militari americani, parte a rotației „Atlantic Resolve”. Baza, în plin proces de extindere, este destinată să devină cea mai mare bază NATO din Europa de Sud-Est până în 2030.

Pe lângă forțele americane, aici sunt prezente și detașamente aeriene din Marea Britanie și Italia, implicate în misiuni de Poliție Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing).

Alte puncte militare active

Câmpia Turzii – bază folosită pentru exerciții aeriene comune româno-americane; găzduiește periodic aeronave F-16 și drone MQ-9 Reaper.

Babadag (Tulcea) – zonă de instruire folosită de infanteria marină și trupele de parașutiști din România, SUA și Italia.

Trupe NATO în țările vecine româniei

Polonia: peste 10.000 de militari aliați, inclusiv grupul de luptă condus de SUA;

Ungaria: aproximativ 1.000 de militari NATO;

Bulgaria: grup de luptă condus de Italia, cu 1.600 de militari;

Slovacia: ~1.200 de militari;

Letonia, Lituania, Estonia: fiecare cu câte un grup de luptă de aproximativ 1.000 de soldați.

România găzduiește în 2025 una dintre cele mai puternice prezențe NATO de pe flancul estic, cu peste 5.000 de militari aliați desfășurați în baze terestre și aeriene, sub coordonarea comandamentelor MND-SE și MN BDE-SE.

În luna martie 2025, autoritățile române și oficiali ai Alianței Nord-Atlantice anunțau că baza militară Mihail Kogălniceanu, situată în județul Constanța, pe litoralul Mării Negre, ar urma să devină cea mai mare bază NATO din Europa, depășind ca dimensiuni instalația americană de la Ramstein, Germania, scrie BalkanInside.com.

Proiectul, planificat să fie finalizat până în 2030, prevede capacitatea de a găzdui aproximativ 10.000 de militari și civili, consolidând astfel rolul României în arhitectura de securitate a Alianței și poziția sa strategică în regiunea Mării Negre, aflată sub influența militară a Rusiei.

Totodată, SUA și NATO intenționau să relocheze o parte dintre resursele logistice și efectivele umane de la Ramstein către Mihail Kogălniceanu, semnalând o reconfigurare a prezenței aliate pe flancul estic.

SUA retrage 1000 de soldati NATO de pe flancul estic

Contextul actual, însă, marchează o schimbare: o parte dintre militarii americani au fost retrași temporar din baza de la Kogălniceanu. Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forţelor militare ale SUA.

Potrivit informațiilor Mediafax, militarii care vor fi retrași din România ar face parte din trupele care, în acest moment, sunt în Germania și urmau să vină în țara noastră prin așa-numita rotație a trupelor din Estul Europei.

„Prezenţa aliaţilor este în continuare consistentă în România — fie că vorbim de Statele Unite, care rămân aici cu aproximativ o mie de militari, fie de ceilalţi parteneri NATO: Franţa, Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Polonia sau Macedonia de Nord, care rămân alături de noi. Avem exerciţii militare în derulare, iar România este şi va rămâne o ţară sigură”, a declarat Moşteanu.