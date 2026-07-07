Prima pagină » Știrile zilei » Cea mai bine plătită profesie din Spania. Topul celor mai bănoase locuri de muncă

Cea mai bine plătită profesie din Spania. Topul celor mai bănoase locuri de muncă

Sectorul bancar domină clasamentul celor mai bine plătite profesii din Spania în 2026, cu salarii care pot ajunge până la 250.000 de euro anual.
Cea mai bine plătită profesie din Spania. Topul celor mai bănoase locuri de muncă
Sursa foto: Pexels
Mădălina Dinu
07 iul. 2026, 11:52, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bankingul, lider detașat la salarii

Potrivit Ghidului Salarial 2026 realizat de LHH Recruitment Solutions (Grupul Adecco), cele mai mari venituri sunt în sectorul bancar. Aici, salariile pot atinge 250.000 de euro pe an, la care se adaugă bonusuri variabile de până la 100%.

Aceste remunerații sunt asociate pozițiilor de top, precum director general, partener în Investment Banking, Private Equity, fonduri de datorie sau director general de Wealth. În unele cazuri, salariile pot fi de 200.000 de euro anual, cu o componentă variabilă de 80%.

Digitalul, în topul câștigurilor

Sectorul digital și comerțul electronic ocupă, de asemenea, un loc important în clasament. Directorii digitali pot câștiga până la 180.000 de euro anual în companii multinaționale, plus bonusuri de aproximativ 30%.

CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Programul lui Nicușor Dan la Summitul NATO. Președintele va fi însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la recepţia oferită de Erdoğan
Gandul
Furtuni puternice lovesc România. 37 de județe sunt vizate de avertizarea ANM
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Libertatea
Rezultate Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 74,8%, iar 45 de absolvenți au obținut media 10
CSID
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau la cald?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da