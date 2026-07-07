Cea mai bine plătită profesie din Spania. Topul celor mai bănoase locuri de muncă

Bankingul, lider detașat la salarii

Potrivit Ghidului Salarial 2026 realizat de LHH Recruitment Solutions (Grupul Adecco), cele mai mari venituri sunt în sectorul bancar. Aici, salariile pot atinge 250.000 de euro pe an, la care se adaugă bonusuri variabile de până la 100%.

Aceste remunerații sunt asociate pozițiilor de top, precum director general, partener în Investment Banking, Private Equity, fonduri de datorie sau director general de Wealth. În unele cazuri, salariile pot fi de 200.000 de euro anual, cu o componentă variabilă de 80%.

Digitalul, în topul câștigurilor

Sectorul digital și comerțul electronic ocupă, de asemenea, un loc important în clasament. Directorii digitali pot câștiga până la 180.000 de euro anual în companii multinaționale, plus bonusuri de aproximativ 30%.

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