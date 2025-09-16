Cea mai inovatoare țară din lume. China a detronat Germania din top 10 în clasamentul global

Elveția a ocupat primul loc, poziție pe care o deține din 2011. Suedia și Statele Unite s-au clasat pe locul al doilea și, respectiv, al treilea în sondajul Indicelui Global al Inovării (GII) al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, care a evaluat 139 de economii, clasificând țările pe baza a 78 de indicatori.

Coreea de Sud, Singapore, Regatul Unit, Finlanda, Țările de Jos și Danemarca au urmat în această ordine. China s-a clasat pe locul 10, Germania coborând pe locul 11, comparativ cu locul 9 ocupat în anul precedent.

În Europa de Vest, Franța s-a clasat pe locul 13, Irlanda pe locul 18, Italia pe locul 28, Spania pe locul 29 și Portugalia pe locul 31.

România se află pe locul 49 în clasament, penultimul loc, fiind urmată doar de Filipine, potrivit Euronews.

Economiile medii urcă în clasament

GII 2025, care a clasificat țările pe baza datelor din 2024, a indicat performanțe puternice în economiile cu venituri medii, precum China, India, Turcia și Vietnam, care continuă să urce în clasament.

De asemenea, a evidențiat Senegalul, Tunisia, Uzbekistanul și Rwanda, afirmând că acestea „se remarcă ca performeri dinamici în domeniul inovării”.

Documentul menționează că „după un deceniu de expansiune rapidă a cheltuielilor [pentru cercetare și dezvoltare, sau C&D] și a investițiilor de capital de risc, asistăm la o schimbare”.

Acesta a afirmat că „creșterea R&D a scăzut la cel mai lent ritm de la criza financiară globală, iar tranzacțiile globale cu capital de risc nu și-au revenit după recesiunea severă din 2023”.

GII a afirmat că China este pe cale să devină cel mai mare investitor în C&D și că a contribuit cu cel mai mare număr de cereri de brevete anul trecut, cu aproximativ un sfert din totalul cererilor internaționale de brevete.

Cu toate acestea, Germania și Statele Unite au înregistrat o scădere a numărului de cereri internaționale de brevete, care este un indicator important al inovării.

Noi recorduri de eficiență

Documentul afirmă că „chiar dacă investițiile în inovare sunt într-o perioadă de acalmie, inovarea în sine nu este”.

Studiul a remarcat că supercomputerele ecologice stabilesc noi recorduri de eficiență, iar prețurile bateriilor au scăzut, accelerând tranziția către energia curată. De asemenea, a afirmat că vehiculele electrice, 5G și robotica sunt în plină expansiune, „deși în mod inegal între regiuni”, 5G fiind acum disponibil în jumătate din lume.

Raportul a afirmat că „deși impactul complet al inteligenței artificiale rămâne incert, potențialul său transformator este de necontestat”.

Costul secvențierii genomului continuă, de asemenea, să scadă, ceea ce a deschis posibilități pentru medicina personalizată și cercetarea biologică. Cu toate acestea, studiul a remarcat, de asemenea, că aprobările de medicamente au scăzut cu aproximativ 19%, „reflectând complexitatea inerentă a inovării farmaceutice, în ciuda progreselor tehnologice”.

În ansamblu, studiul a constatat că progresul tehnologic rămâne robust în toate domeniile, cu excepția aprobărilor de medicamente.

Cu toate acestea, raportul menționează că, deși adoptarea tehnologiei s-a extins în toate domeniile în anul trecut, „fiecare indicator a înregistrat o scădere față de tendința de creștere pe termen lung, ceea ce reprezintă un semnal clar că ritmul de adoptare încetinește, în ciuda progresului tehnologic continuu”.