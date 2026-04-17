Prima pagină » Știrile zilei » China, despre acțiunile militare din jurul Taiwanului: Justificate și rezonabile

China, despre acțiunile militare din jurul Taiwanului: Justificate și rezonabile

Ministerul Apărării de la Beijing a declarat că exercițiile militare efectuate în jurul insulei Taiwan sunt „justificate și rezonabile” și blamează guvernul de la Taipei pentru tensiunile militare.
China, despre acțiunile militare din jurul Taiwanului: Justificate și rezonabile
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Radu Mocanu
17 apr. 2026, 13:12, Știri externe

Armata chineză mobilizează în mod frecvent nave și aeronave militare în apropierea Taiwanului, iar acțiunile militare sunt criticate de autoritățile de la Taipei. 

„Armata Populară de Eliberare organizează activități de antrenament și exerciții în apele și spațiul aerian din jurul insulei Taiwan pentru a proteja suveranitatea națională și integritatea teritorială, ceea ce este pe deplin justificat, rezonabil și firesc”, transmite ministerul chinez al Apărării, prin vocea purtătorul de cuvânt Zhang Xiaogang, care a mai precizat că Taiwanul este „parte inalienabilă a teritoriului chinez”. 

Purtătorul de cuvânt a mai adăugat că tensiunile din strâmtoare sunt alimentate de partidul de guvernământ de la Taipei care „distorsionează” activitățile Chinei, notează Reuters.  

Tot vineri, într-un discurs, președintele Lai Ching Te a subliniat necesitatea consolidării capacității de apărare, afirmând că pacea poate fi menținută doar prin forță și a reiterat apelul către parlament pentru aprobarea creșterii bugetului de apărare cu 40 de miliarde de dolari. 

Legat de demersul președintelui de la Taipei, Zhang susține că acesta „jură loialitate și câștigă favoarea Statelor Unite”. 

