Ciprian Ciucu, atac dur la adresa PSD, pe fondul consultărilor interne: Veți da foc la țară

Liderul liberal a criticat dur Partidul Social Democrat, acuzând formațiunea că evită asumarea responsabilității pentru situația economică actuală și că încearcă să transfere vina asupra premierului Ilie Bolojan.

„Vă asumați și voi, vreodată, ceva? Să te apuci să vorbești despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocați României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilității! Și l-au găsit ei vinovat pe Bolojan! Ei, care au un președinte fix din echipa care a pus bugetul în piuneze”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ciprian Ciucu.

Ciucu acuză PSD de sabotaj

De asemenea, Primarul General a luat apărare premierului și a criticat și sabotajele social-democraților în guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Am ales un lider care a recunoscut greșelile propriului partid și și-a dedicat apoi viața profesională, politică, să le îndrepte! Și le-a îndreptat, în timp ce voi l-ați atacat, subminat și blocat zi de zi, săptămână de săptămână! Și cu toate acestea a reușit un minim de reforme care ne țin astăzi pe linia de plutire! Din păcate, preponderent pe acelea care au pus presiune pe populație. Pentru că atunci când a ajuns la tăierea privilegilor voastre ați decis imediat griparea deciziilor Coaliției!”, notează Ciucu.

„Veți da foc la țară”

Prim-vicepreședintele PNL a avertizat că o eventuală decizie a PSD de a retrage sprijinul guvernamental ar putea genera instabilitate politică și ar afecta implementarea reformelor și accesare fondurilor europene din PNRR. De asemenea, a amintit că dacă guvernul Bolojan va pica, PNL nu se va mai angaja într-o coaliție alături de PSD.

„Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importante. Vă reamintesc, Partidul Național Liberal a decis la ultimul Birou Politic Național CĂ NU VA MAI FACE COALIȚIE CU PSD dacă PSD va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură!”, transmite edilul.

„Nu exportați propria criză de identitate politică din partidul vostru în toată țara! Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic. Doar privilegiile și interesele pentru care sunteți dispuși să faceți rău țării pentru ca să vi le păstrați”, conchide liderul liberal.

Declarațiile lui Ciucu sunt făcute pe fondul consultărilor interne din cadrul PSD, privind viitorul politic al partidului. O decizie a formațiunii social-democrate va fi făcută la data de 20 aprilie.