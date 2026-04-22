Prima pagină » Știrile zilei » UPDATE. DNA face percheziții la CJ Bistrița Năsăud și la casa liderului PSD, Radu Moldovan. 69 de percheziții, în 4 județe, București și Franța. Vizat este și președintele CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu

Surse judiciare susțin că procurorii DNA fac percheziiții la liderul PSD, Radu Moldovan dar și la liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.
Sorina Matei
22 apr. 2026, 10:19, Politic

UPDATE. Procurorii DNA l-au luat în vizor și pe președintele Consiliul Județean Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu, tot pe contracte de achiziții. Ca și în Bistrița, și în Sălaj, procurorii vizează și alți funcționari din CJ cu atribuții pe achizițiile publice.

UPDATE. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez.

Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române, anunță DNA.

Știrea inițială: DNA desfășoară percheziții la Consiliul Județean Bistrița Năsăud și la casa liderului PSD, Radu Moldovan, arată surse judiciare. Ancheta este desfășurată de DNA Cluj dar și de procurorii de la DNA central.

Potrivit presei locale, procurorii au ajuns deja la sediul CJ Bistrița și la domiciliul liderului PSD, Radu Moldovan. Surse Bistrițeanul.ro au precizat că și la constructorul Frasinul au loc percheziții.

Procurorii DNA suspectează săvârșirea unor fapte de abuz în serviciu în legătură cu achiziții publice, dar și fapte de corupție: luare și dare de mită.

