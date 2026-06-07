Două lucruri pe care orice grădinar trebuie să le aibă în iunie. Recomandările experților în fauna sălbatică

Experții în fauna sălbatică sugerează grădinarilor două lucruri esențiale pe care să le aibă în luna iunie, potrivit Express.

Odată cu venirea verii și a temperaturilor ridicate, specialiștii în fauna sălbatică au îndemnat gospodăriile să facă tot posibilul pentru a avea grijă de păsări în timpul vremii caniculare.

Vremea caniculară este o perioadă dificilă pentru păsări, iar specialiștii au împărtășit exact cum pot oamenii să le ajute.

Grădinarii trebuie să ofere apă și adăpost păsărilor

Este vital ca grădinarii să ofere apă și adăpost păsărilor în perioadele mai calde ale anului. Acestea pot risca să se supraîncălzească sau să se deshidrateze, explică Ideal Home, potrivit sursei citate.

Păsările nu au glande sudoripare ca oamenii și, prin urmare, se bazează pe umbră și baie pentru a se răcori vara.

Vremea cu temperaturi ridicate, o perioadă dificilă pentru păsări

Dr. Emily Attlee, specialistă în conservare, a explicat că „valurile de căldură pot fi incredibil de dificile pentru păsări. Spre deosebire de noi, ele nu pot pur și simplu să deschidă un robinet sau să se așeze la umbră. Sursele de apă se pot seca rapid, iar hrana naturală poate deveni rară pe măsură ce solul se întărește și insectele se retrag”.

„Oferind apă și un spațiu prietenos cu fauna sălbatică, ajutați păsările să își conserve energia și să rămână sănătoase în condiții stresante. Acest lucru poate fi deosebit de important în timpul sezonului de reproducere. Atunci, păsările-mamă lucrează deja din greu pentru a-și hrăni puii”, a adăugat Attlee, conform sursei.

Cum pot ajuta persoanele care au un spațiu exterior mai mic

Un alt specialist în fauna sălbatică, James Ewens, a precizat că cei care au o grădină sau un spațiu exterior mai mic, cum ar fi un balcon, ar trebui să le lase și adăposturi naturale. Acestea pot fi ghivece, copaci sau tufișuri. Aceste adăposturi pot „oferi păsărilor un loc sigur unde să se odihnească și să scape de căldură”.