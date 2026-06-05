Prima pagină » Știrile zilei » Dungaciu, despre contractul SRI cu Digi România: „E o decizie politică”

Dungaciu, despre contractul SRI cu Digi România: „E o decizie politică”

Dan Dungaciu, prim–vicepreședinte AUR, a declarat despre contractul SRI cu Digi România că este „o decizie politică”.
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Cât de siguri sunt turiștii la vară pe litoral? Răspunsul președintelui Nicușor Dan
Cât de siguri sunt turiștii la vară pe litoral? Răspunsul președintelui Nicușor Dan
Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile
Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile
Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri
Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri
VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic
VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic
Ioana Târziu
05 iun. 2026, 13:48, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Invitat, vineri, la emisiunea „OFF the Record” de la MEDIAFAX, prim–vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat, despre contractul SRI cu Digi România, că „dacă au fost implicate niște instituții de genul ăsta, decizia, până la urmă, oricum e politică”.

„Decizie este, oricum, politică. Pentru că acel comitet e un comitet politic”, a transmis Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a mai declarat că „și dacă ar fi făcut o SRI-ul teoretic, decizia este tot politică”.

„S-au mai făcut lucruri de genul acesta”

De asemenea, el a mai precizat că „mai sunt oameni în țara asta care au mai făcut lucruri de genul ăsta”.

„Cred că a fost o mare greșeală strategică implicarea unor instituții de forță în această poveste. Pentru că nu face decât să strânească o tensiune inclusiv la nivelul comunicării publice. Nu poți să arăți cu degetul, să încerci să muți vina în halul acesta”, a mai menționat Dungaciu.

Contractul în valoare de 196 de milioane de euro, încheiat de SRI cu Digi România este pentru dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM. Aceasta este destinată securității cibernetice, finanțată prin Instrumentul european SAFE.

Joi, Serviciul Român de Informații a explicat că utilizarea instrumentelor europene pentru investiții în capacitățile industriale de apărare, inclusiv prin programul SAFE, este una dintre direcțiile stabilite prin Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia