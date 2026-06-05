Dungaciu, despre contractul SRI cu Digi România: „E o decizie politică”

Invitat, vineri, la emisiunea „OFF the Record” de la MEDIAFAX, prim–vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a declarat, despre contractul SRI cu Digi România, că „dacă au fost implicate niște instituții de genul ăsta, decizia, până la urmă, oricum e politică”.

„Decizie este, oricum, politică. Pentru că acel comitet e un comitet politic”, a transmis Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a mai declarat că „și dacă ar fi făcut o SRI-ul teoretic, decizia este tot politică”.

„S-au mai făcut lucruri de genul acesta”

De asemenea, el a mai precizat că „mai sunt oameni în țara asta care au mai făcut lucruri de genul ăsta”.

„Cred că a fost o mare greșeală strategică implicarea unor instituții de forță în această poveste. Pentru că nu face decât să strânească o tensiune inclusiv la nivelul comunicării publice. Nu poți să arăți cu degetul, să încerci să muți vina în halul acesta”, a mai menționat Dungaciu.

Contractul în valoare de 196 de milioane de euro, încheiat de SRI cu Digi România este pentru dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM. Aceasta este destinată securității cibernetice, finanțată prin Instrumentul european SAFE.

Joi, Serviciul Român de Informații a explicat că utilizarea instrumentelor europene pentru investiții în capacitățile industriale de apărare, inclusiv prin programul SAFE, este una dintre direcțiile stabilite prin Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030.