„Este o opțiune atractivă”. Casa Albă îl testează pe șeful parlamentului iranian ca potențial lider susținut de SUA. „Soluția” Venezuela, aplicată în Iran?

Interesul administrației de a identifica un partener de negociere semnalează dorința de a găsi o cale de ieșire din mlaștina în care s-a transformat rapid Iranul, zguduind piețele mondiale, crescând prețurile petrolului și reînnoind îngrijorarea cu privire la inflație. Și sugerează un răspuns la o întrebare critică acum, când SUA și Israelul au decimat conducerea Teheranului – ce și cine urmează?

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat: „Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar Statele Unite nu vor negocia prin intermediul mass-media”.

Următorul lider să facă „înțelegerea Delcy Rodríguez”

Celălalt mare interes al președintelui este unul economic: petrolul. Potrivit primului oficial, Trump nu vrea să distrugă Insula Kharg, principalul centru petrolier al Iranului, deoarece speră că următorul lider va face o înțelegere similară cu cea încheiată de Delcy Rodríguez, vicepreședintele lui Nicolás Maduro, care a preluat puterea după ce a fost capturat.

„Totul se rezumă la instalarea cuiva ca Delcy Rodríguez în Venezuela, despre care spunem: «Vă vom ține acolo. Nu vă vom scoate. Veți lucra cu noi. Ne veți oferi o afacere bună, o primă afacere cu petrol»”, a declarat oficialul administrației.

Însă orice convingere că președintele poate alege următorul lider al Iranului așa cum a făcut-o cu Rodríguez în Venezuela, după ce SUA l-au capturat pe Maduro, a fost percepută de unii aliați ai Casei Albe ca fiind prematură, chiar naivă.

O altă persoană aflată în contact cu Casa Albă, un oficial din Golf, a sugerat că Trump exagerează progresul discuțiilor pentru a crea un pretext pentru a amâna propriul termen limită autoimpus de 48 de ore, în care a amenințat sâmbătă seara că va bombarda centralele electrice ale Iranului dacă acesta nu redeschide Strâmtoarea Ormuz luni.

„Cu siguranță câștigă timp și încearcă să stabilizeze piețele”, a spus oficialul din Golf, căruia i s-a acordat anonimatul deoarece nu era autorizat să vorbească public. „Ceea ce este mai greu de știut este dacă este serios în ceea ce privește găsirea unei rampe de ieșire sau dacă pune cereri nerealiste pentru ca Iranul să spună nu.”

Unii sunt, de asemenea, sceptici că Ghalibaf, un fost primar al Teheranului, ar fi la fel de flexibil ca Rodríguez.

„Ghalibaf este un om de afaceri prin excelență: ambițios și pragmatic, dar fundamental dedicat păstrării ordinii islamiste din Iran”, a declarat Ali Vaez, analist senior pentru Iran la International Crisis Group. „Acest lucru îl face un candidat improbabil pentru a oferi Washingtonului concesii semnificative. Și chiar dacă ar fi înclinat să testeze granițele, sistemul militar iranian și elita de securitate în general l-ar constrânge aproape sigur. În urma acțiunilor SUA și Israelului, starea de spirit de la Teheran nu este una de flexibilitate, ci de neîncredere profundă; sistemul, în ansamblu, vede puține motive să creadă că fie Trump, fie Israelul ar respecta termenii oricărui acord potențial.”

„Soluția” Venezuela, model pentru Trump?