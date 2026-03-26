Prima pagină » Știrile zilei » Guvernul Franței pregătește măsuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie

Guvernul Franței pregătește măsuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a susținut că guvernul francez va anunța în următoarele zile un set de măsuri țintite pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la energie, cauzat de războiul din Orientul Mijlociu.
Guvernul Franței pregătește măsuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie
Sursa foto: iStock
Radu Mocanu
26 mart. 2026, 10:42, Știri externe

Autoritățile de la Paris lucrează la un pachet de sprijin destinat sectoarelor puternic afectate de scumpirea energiei, inclusiv transportatorilor. 

„În următoarele zile vom putea anunța noi măsuri. Am luat deja măsuri pentru aceștia, ne uităm la ceea ce numim șoferi cu rulaj mare, dar vom face acest lucru din nou într-un mod țintit, pentru a evita risipa de bani.”, a declarat Roland Lescure, fără să explice ce măsuri vor fi luate, notează Reuters

Oficialul a mai anunțat că a convocat pentru luni o reuniune cu miniștrii de finanțe și ai energiei din statele G7, precum și cu reprezentanți ai băncilor centrale, pentru a discuta impactul crizei energetice și posibile soluții coordonate.

Premierul Sébastien Lecornu anunțase anterior că executivul lucrează la soluții dedicate acestor categorii de șoferi, afectați în mod direct de creșterea costurilor de transport. 

Prețurile carburanților au crescut ca urmare a reducerii tranzitului de petrol, ca urmare a blocării strâmtorii Ormuz. 

Cotațiile petrolului a ajuns la 103.87 de dolari pentru barilul Brent și 91.81 dolari pentru barilul West Texas Intermediate, deși înainte de începutul războiului, fluctua în jurul valorii de 70 de dolari. 

Citește și

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
6.000 lei amendă, în 2026, pentru toți românii care stau la curte și fac această greșeală. Vecinii pot sesiza Poliția
Gandul
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Cristina Demetrescu anunță zodia care primește bani până de Paște: „Oportunități financiare noi”
CSID
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Promotor