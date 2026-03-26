Guvernul Franței pregătește măsuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie

Autoritățile de la Paris lucrează la un pachet de sprijin destinat sectoarelor puternic afectate de scumpirea energiei, inclusiv transportatorilor.

„În următoarele zile vom putea anunța noi măsuri. Am luat deja măsuri pentru aceștia, ne uităm la ceea ce numim șoferi cu rulaj mare, dar vom face acest lucru din nou într-un mod țintit, pentru a evita risipa de bani.”, a declarat Roland Lescure, fără să explice ce măsuri vor fi luate, notează Reuters.

Oficialul a mai anunțat că a convocat pentru luni o reuniune cu miniștrii de finanțe și ai energiei din statele G7, precum și cu reprezentanți ai băncilor centrale, pentru a discuta impactul crizei energetice și posibile soluții coordonate.

Premierul Sébastien Lecornu anunțase anterior că executivul lucrează la soluții dedicate acestor categorii de șoferi, afectați în mod direct de creșterea costurilor de transport.

Prețurile carburanților au crescut ca urmare a reducerii tranzitului de petrol, ca urmare a blocării strâmtorii Ormuz.

Cotațiile petrolului a ajuns la 103.87 de dolari pentru barilul Brent și 91.81 dolari pentru barilul West Texas Intermediate, deși înainte de începutul războiului, fluctua în jurul valorii de 70 de dolari.