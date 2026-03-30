Ilie Bolojan, despre tensiunile cu PSD: E posibil să avem o criză în perioada următoare

Contradicții între ședințele de coaliție și spațiul public

Bolojan a afirmat că, deși ședințele de coaliție se desfășoară într-un cadru „rezonabil”, tensiunile apar ulterior, în spațiul public. „Când am avut ședințele de coaliție, ele se derulează într-o manieră pe care eu spun că rezonabilă. Însă, în afara ședinței de coaliție sau după aceea, lucrurile se schimbă foarte mult, escalădându-se cu atacurile, cu criticile și așa mai departe”, spune premierul, luni la Digi24.

Întrebat dacă a discutat direct cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a afirmat că nu a reușit să aibă un astfel de dialog întrucât s-a concentrat pe dificultățile cu care se confruntă Guvernul: „Situația te obligă să te concentrezi pe problemele grave care vin zi de zi, de la tot ce înseamnă problemele legate de combustibil, de la absorbția de fonduri europene, de la restructurări, de la controlul deficitelor, de la problemele din energie, în general, pentru a lucra să scădem prețul și așa mai departe”.

„E posibil să avem o criză”

Premierul a atras atenția că s-ar putea ajunge la o criză politică, însă a subliniat că o schimbare guvernamentală, nu ar duce la rezolvarea problemelor. „E posibil să avem o criză în perioada următoare, asta este situația”, spune Bolojan, adăugând. „Problemele nu dispar dacă o persoană sau alta pleacă”.

Prim-ministrul a făcut apel la stabilitate, subliniind situația internațională dificilă: „România, în momentul de față, nu are nevoie de o criză politică care se suprapune peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de nimeni de pe o zi pe alta, și care se suprapune pe criza care vine din războaiele pe care le avem, din Golf, din Ucraina și așa mai departe”.

Miza PNRR

Pe lângă situația internațională, Ilie Bolojan a atras atenția la provocările interne care necesită stabilitate precum finalizarea și absorbția integrală a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„România are nevoie de o stabilitate politică pentru că deciziile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, legată de absorbția de fonduri europene, legată de investițiile pe care trebuie să le facem, de jaloanele pe care trebuie să le îndeplinim. altfel în vară vom discuta despre cine este responsabil pentru banii pe care i-a pierdut România din PNRR. Și gândiți-vă că avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro până la sfârșitul lunii august și dacă nu facem ce trebuie ar fi mare păcat să pierdem atât sume din granturi, pentru că jumătate sunt granturi, dar și în sume de împrumuturi, gândindu-ne că aceste sume de împrumuturile rambursăm într-un termen îndelungat la niște dobânzi foarte mici”, susține Ilie Bolojan.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan sunt făcute, ca urmare a consultărilor interne în cadrul Partidului Social Democrat, lansate de președintele Sorin Grindeanu. O decizie privind viitorul guvernamental va fi luată pe 20 aprilie, însă Grindeanu susține că majoritatea membrilor PSD susțin schimbarea actualei structuri guvernamentale.