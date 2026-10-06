Incendii de vegetație în zona Parcului Național Domogled – Valea Cernei: Trei elicoptere au participat la stingerea flăcărilor. Se va realiza o recunoaștere aeriană

Potrivit IGSU, luni, intervenția pentru limitarea și stingerea incendiului din zona montană a continuat atât prin acțiuni terestre, cât și prin intervenția aeriană.

Pentru sprijinirea echipelor aflate la sol, trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, dintre care unul din capacitatea rescEU, au executat misiuni de stingere.

100 de aruncări cu apă

Elicopterele au efectuat 100 de aruncări cu apă, alimentarea fiind realizată din lacul Prisaca. Ele au fost dirijate în funcție de direcția și intensitatea vântului, fiind concentrate pe frontul incendiului și pe flancurile aflate pe direcția de propagare.

De la începutul lunii octombrie, elicopterele au efectuat, în total, 412 aruncări, însumând aproximativ un milion de litri de apă.

Intervenția a avut loc în condiții dificile

Misiunea pompierilor s-a desfășurat în condiții dificile. Intervenția e îngreunată de relieful stâncos, pantele abrupte și diferențele mari de nivel, care fac ca accesul echipelor terestre să fie dificil, iar în anumite puncte chiar imposibil.

Marți, va fi realizată o recunoaștere aeriană cu elicopterele, sprijinită de echipajul cu dronă al ISU Vrancea. Informațiile obținute în urma recunoașterii vor sta la baza stabilirii priorităților de intervenție pentru ziua de astăzi, în funcție de evoluția focarelor și de condițiile din teren.