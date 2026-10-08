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Intervenția pentru stingerea incendiilor din Domogled continuă. Riscul de reaprindere și propagare a focului rămâne ridicat

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că atât echipajele terestre, cât și elicopterele continuă intervenția de stingere a incendiilor din Parcul Național Domogled – Valea Cernei. Riscul de reaprindere și propagare se menține ridicat de joi până sâmbătă.
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08 oct. 2026, 12:11, Social
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Potrivit DSU, momentul critic este prognozat pentru duminică, când sunt anunțate intensificări ale vântului care vor preceda precipitațiile.

Rafalele pot reactiva focarele mocnite și pot favoriza transportul materialului aprins către alte zone. În acest context, monitorizarea atentă a sectoarelor afectate este esențială.

Ploile nu sunt suficiente pentru stingerea completă a incendiilor

Ploile prognozate duminică pot reduce semnificativ intensitatea arderii la suprafață, însă nu sunt suficiente pentru stingerea focarelor care continuă să ardă mocnit în litieră. Din acest motiv, operațiunile de supraveghere, identificare și lichidare a focarelor ascunse vor continua și după această dată.

Sursa foto: ISU Caraș-Severin

Joi, atât echipajele terestre, cât și elicopterele vor continua intervenția pentru localizarea, izolarea și stingerea focarelor active.

Transportul aerian al personalului va fi utilizat în continuare pentru accesul în sectoarele greu accesibile, contribuind la reducerea timpului de deplasare și a efortului fizic depus de echipele de intervenție.

Peste 140 de oameni au fost mobilizați

Marți, peste 140 de pompieri, salvamontiști, jandarmi, silvicultori și reprezentanți ai structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență au participat la stingerea incendiilor.

Sursa foto: ISU Caraș-Severin

Conform datelor furnizate de Sistemul European de Informații privind Incendiile de Pădure (EFFIS), zona Băile Herculane – Valea Cernei este afectată în mod recurent de incendii de vegetație și de pădure.

În 2026, o parte semnificativă a incendiilor s-a manifestat pe terenuri pe care nu au fost înregistrate incendii în ultimii 10 ani. În aceste zone s-a acumulat, în timp, o cantitate importantă de material combustibil, reprezentată de litieră groasă, material lemnos căzut și arbori uscați.

Pe fondul secetei prelungite, această acumulare de material combustibil contribuie la intensitatea și persistența incendiului actual.

Datele EFFIS sunt obținute pe baza imaginilor satelitare și cartografiază, în principal, incendiile care afectează suprafețe de peste 30 de hectare.

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